Uvær stenger fortsatt fjelloverganger

Riksvei 7 over Hardangervidda er stengt for personbiler. Kjøretøyer med totalvekt over 7,5 tonn får kjøre i kolonne.

E6 over Saltfjellet i Nordland ble åpnet lørdag kveld for kolonnekjøring. E10 over Bjørnefjell er imidlertid fortsatt stengt både på norsk og svensk side. Det kommer en ny vurdering klokka 18.

E6 har vært stengt på flere steder i Troms og Finnmark siden lørdag. Fjellovergangene på Kvænangsfjellet, Sennalandet og Hatter er fortsatt stengt, og her kommer det ny vurdering klokka 17 søndag.

E69 er stengt ved Skipsfjordhøgda bom, og det er kolonnekjøring fra Nordkapptunnelen til Hønsa. E75 er stengt mellom Vardø og Vadsø.