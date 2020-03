Hellandsbygd fortsatt isolert etter steinras

– Det er en del opprydningsarbeid som gjenstår på stedet, og en geolog skal undersøke området søndag formiddag, sier trafikkoperatør Tom Erik Englaugstad i Vegtrafikksentralen vest til NTB søndag morgen.

Han sier at det jobbes for å få åpnet veien søndag ettermiddag eller kveld og at utrykningskjøretøy kan passere rasstedet.

Det var sent fredag kveld at et ras med stein og jordmasser gikk over fylkesvei 520 ved Allmannajuvet i Sauda.

Ingen ble tatt av raset, men mellom 70 og 80 fastboende og hyttefolk er isolert i Hellandsbygd fram til veien blir åpnet.