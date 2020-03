Mann antatt omkommet etter snøskred

Politiet og redningsmannskaper avsluttet søket etter en isklatrer som ble tatt av et snøskred ved Rjukan lørdag ettermiddag.

Redningsaksjonen ble avsluttet fordi det ikke var håp om å finne mannen i 40-årene i live. Det blir nå planlagt et søk etter den antatt omkomne, opplyser politiet.

New York settes ikke i karantene

President Donald Trump har bestemt at New York og områdene rundt ikke skal settes i karantene.

Trump meldte om sin beslutning på Twitter lørdag kveld etter å ha rådført seg med ekspertgruppen i Det hvite hus og flere guvernørene. Det innførtes i stedet strengere reiserestriksjoner.

4.107 registrerte koronatilfeller i Norge

Det var ved midnatt registrert 4.107 tilfeller av koronasmitte i Norge, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet.

Dette er en økning på 262 tilfeller siste døgn. De siste to dagene er økningen på 526 tilfeller.

Grønland forbyr alkohol

Myndighetene på Grønland innfører totalt alkoholforbud for å skjerme barn som er hjemme på grunn av koronautbruddet.

Det er regjeringssjefen på Grønland, Kim Kielsen, som har bestemt at alt salg av alkoholholdige drikkevarer skal stanse i hovedstaden Nuuk og i de to tettstedene Kapisillit og Qeqertarsuatsiaat, skriver avisen Sermitsiaq.

Spedbarns død knyttet til koronasmitte i USA

Amerikanske helsemyndighetene bekrefter for første gang at et spedbarn har dødd som følge av koronavirus.

Det er helsemyndigheten i delstaten Illinois som lørdag opplyser at en baby i Chicago har dødd i forbindelse med koronautbruddet, melder CNN.