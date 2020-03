Klokka 17:38 lørdag opplyser Vegtrafikksentralen på Twitter at veien ikke blir åpnet i dag.

Like før klokken 3.30 natt til lørdag opplyste politiet at det er lite trolig at noen er tatt av raset som gikk over fylkesvei 520 fredag kveld.

Politiet har sammen med skredgruppen til Røde Kors undersøkt raset fra luften.

– Raset er om lag 20 meter bredt og fyller veibanen med tunge steiner. Vi kan med stor sikkerhet si at det ikke er noen i raset, men vi har ikke søkt i selve raset, sier innsatsleder Stein Torjusen i Sørvest politidistrikt til NTB.

Raset sperrer veien mellom Sauda og Hellandsbygda. Der er 60 innbyggere og om lag 20 lokale hyttefolk isolert fordi veien østover mot Røldal er vinterstengt.

Arbeidet på stedet er avsluttet for natten, og rasfaren skal vurderes før opprydningen kan starte lørdag.

Raset ble meldt like før 23.30 fredag kveld, og et helikopter fra 330-skvadronen fraktet folk fra skredgruppen til Røde Kors og lavinehunder inn til området.

Raset stenger fylkesvei 520, som er del av Statens vegvesens nasjonale turistveier, like ved turistattraksjonen Allmannajuvet.