Melby utreder utvidet skoleåpning

– Mitt mål er at vi kan åpne skoler og barnehager så raskt som mulig, så lenge smittevernhensynet tilsier det, sier kunnskapsminister Guri Melby (V).

– Vi vil vurdere mulighetene for at noen eller alle barn og unge kan gå på skole, samtidig som smittevernet ivaretas. Derfor er det viktig med et kunnskapsgrunnlag som kan fortelle oss mer presist hvordan dette kan gjøres, sier hun.

Dersom smittesituasjonen vedvarer, vil det være nødvendig å vurdere måter å drive barnehager og skoler på som gjør at samfunnet kan gå videre, samtidig som smitten holdes nede, ifølge Kunnskaps- og integreringsdepartementet.

Skoler og barnehager er vedtatt stengt til 13. april, men regjeringen kommer med en ny beslutning om de restriktive tiltakene 8. april. De har vært stengt siden 12. mars.

Direktør Hege Nilssen i Utdanningsdirektoratet skal lede gruppen. I arbeidet får hun med seg direktør Mari Trommald i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og overlege Margrethe Greve-Isdahl ved Folkehelseinstituttet. Avdelingsdirektør Ellen Margrethe Carlsen fra Helsedirektoratet er med som observatør.

Utvalgets rapport overleveres Helsedirektoratet fredag 3. april innen klokken 12 og presenteres i et møte hos direktoratet samme dag klokken 14.