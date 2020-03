Syrelekkasje stopper ikke Kavlis produksjon

– Slik det ser ut nå kan vi starte opp igjen osteanlegget på mandag, sier administrerende direktør Kristine Aasheim i Kavli til Bergens Tidende.

Den var etsende pereddiksyre som lekket ut i kjelleren i produksjonslokalene. Syren brukes som vaskemiddel under produksjon av kaviar, og det er ukjent hvor mye av syren som lekket ut.

Ingen personer ble skadd, og Aasheim sier det ser ut til å ha gått bra med de fleste av tønnene med rogn som var lagret i kjelleren.

Brannvesenet opplyser til Bergensavisen at det er for tidlig å si noe om årsaken til lekkasjen, men at en slange kan ha blitt frakoblet på grunn av høyt trykk.