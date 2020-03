AUF: Norge må hente 3.500 Moria-flyktninger

– Vi sender nå et tydelig krav til Arbeiderpartiet og resten av partiene på Stortinget. Det haster å få gjort noe med situasjonen i Moria, sier AUF-leder Ina Libak.

Hun viser til at leiren er bygd for 3.000 mennesker, men nå huser over 20.000.

– Leiren er ikke dimensjonert for så mange mennesker, og med coronaviruset haster dette mer enn noen gang, sier Libak.