Fem nye coronadødsfall meldt i Norge fredag

En pasient som var innlagt med sykdommen covid-19, døde på Oslo universitetssykehus.

Det er det femte coronadødsfallet som blir kjent fredag. Totalt 19 personer som har fått påvist viruset, har nå dødd i Norge.

To nye personer er døde på sykehjem i Oslo med coronavirus, skriver Aftenposten. En beboer ved Økernhjemmet i Oslo, som døde forrige helg, testet positivt for viruset. En beboer på Oppsalhjemmet, som tidligere hadde testet positivt for viruset, døde også fredag. Begge to døde på institusjonene der de bodde

Tidligere på dagen meldte Moss kommune at en coronasmittet kvinne som var bosatt på Orkerød sykehjem i Moss, døde torsdag, samme dag som hun fikk påvist smitte.

En person fra Asker døde ifølge kommunens nettsider på Drammen sykehus torsdag. Ifølge Drammens Tidende var dette en kvinne i 70-årene.