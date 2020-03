Ber om at russisk luftrom åpnes for norsk laks

Sjømatbedriftene ber regjeringen kontakte russiske myndigheter for å få lov til å fly norsk laks over Russland. Ellers stopper eksporten, sier organisasjonen.

I fjor ble det sendt 260.000 tonn norsk laks med fly, det meste med passasjerfly. Når flere fly settes på bakken, frykter Sjømatbedriftene at eksporten stopper helt opp.

Covid-19-syk 16-åring i Frankrike død

En jente på 16 år er Frankrikes yngste som er dødd med covid-19. Jenta hadde ingen kjente underliggende sykdommer.

Jenta, som i franske medier er omtalt som Julie A., begynte å hoste for en uke siden. På lørdag ble hun kortpustet og lagt inn på sykehus hvor hun ble testet for covid-19. Tilstanden forverret seg imidlertid, og torsdag ble dødsfallet offentliggjort.

Asias børser opp ved ukeslutt

Drevet av forsiktig optimisme etter den amerikanske krisepakken, steg asiatiske børser fredag. Ved lunsjtid var de toneangivende indeksene opp rundt 1 prosent.

Ved pause midt på dagen lå Tokyos Nikkei-indeks 1,2 prosent over sluttmarkeringen torsdag.

Rådgivere: Trump mente å gi folk håp

To av Donald Trumps rådgivere sier at presidentens utsagn om at det amerikanske samfunnet skulle gjenåpne til påske, var et uttrykk for håp og ikke en plan.

– Jeg ville elsket å ha landet åpnet opp igjen og er utålmodig med å få det til til påske, sa Trump i et intervju på tv-kanalen Fox News på tirsdag. Nå har hans egen smittevernekspert, doktor Anthony Fauci og Trumps politiske rådgiver, Kellyanne Conway, tolket uttalelsen.

Snøskred stenger vei i Finnmark

Mellom 100 og 150 meter av autovernet er revet bort, og veien mot Honningsvåg i Nordkapp kommune er stengt etter at et stort snøskred traff E69 ved Molvikneset natt til fredag. Det var ambulansepersonell på vei til Honningsvåg som oppdaget skredet.

Det blir tatt en vurdering av rasfaren og opprydningsarbeidet når det lysner, opplyser politiet.