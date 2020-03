Kommune-Norge krever koronagaranti fra staten

Regnskapstall fra i fjor viser at kommuneøkonomien var stram allerede før koronakrisen, påpeker lederen i kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon KS.

– Nå kommer det på toppen av det hele inntektsbortfall i milliardklassen og økte utgifter, sier Gram til Klassekampen.

Stortinget gikk 19. mars enstemmig inn for å øke bevilgningen til kommunene med 250 millioner kroner i år. Det er Fylkesmennene som får ansvaret for å fordele skjønnsmidlene til de kommunene som trenger det mest.

KS-lederen er positiv til økningen, men er bekymret for at det er langt fra nok.

– Om kommunene nå blir usikre på balansen i økonomien i løpet av året, risikerer vi at de slår på bremsene. Da kan kommunene i praksis bidra til å forsterke en konjunkturnedgang vi ønsker å motvirke. Vi trenger enda tydeligere tale og forsikringer om at staten bærer dette for kommunene, sier Gram.