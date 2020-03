Nordmann dømt til 13 års fengsel for knivdrap i Latvia

I retten erkjente 35-åringen at han hadde knivstukket mannen, men sa at han handlet i nødverge, ifølge avisa.

Retten trodde imidlertid ikke på tiltaltes forklaring, og i dommen heter det at bevisene i saken og de stumme vitnene taler imot at tiltalte noen gang ble angrepet av mannen han nettopp hadde truffet.

Det var 14. april i fjor at nordmannen slapp ut av Åna fengsel og knivstakk en mann i Riga. Da offeret ble funnet hadde han 18 knivstikk blant annet i bryst- og halsregionen. Ifølge dommen fjernet 35-åringen bevis på åstedet og rømte landet før han meldte seg på Grønland politistasjon i Oslo noen dager senere.

Aktor la ned påstand om 12 års fengsel for mannen, mens hans forsvarer, advokat Sol Elden, ba om frifinnelse. Tingretten mente imidlertid at 12 år var for mildt, skriver Aftenbladet.

I tillegg til 13 års fengsel dømmes 35-åringen til å betale 200.000 kroner i oppreisningserstatning til moren til den avdøde mannen.