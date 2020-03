Fem til sykehus etter trafikkulykke i tunnel i Kristiansund

Politiet fikk beskjed om ulykken klokken 15.23, opplyser operasjonsleder Sindre Molnes i Møre og Romsdal politidistrikt til NTB.

Han forteller at tre personer er fraktet til sykehus med luftambulanse, mens to er fraktet med ambulanse. Det er uklart hvilken tilstand de skadde er i.

På Twitter skriver politiet at ulykken trolig skjedde ved at en bil havnet i fjellveggen under en forbikjøring, og deretter kolliderte med en annen bil i motgående retning. Føreren av den forbikjørende bilen har status som siktet, og er også anmeldt for kjøring uten gyldig førerkort.

Ved 20-tiden torsdag var Atlanterhavstunnelen fortsatt stengt.