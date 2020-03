FHI ser ikke for seg dagens tiltak i lang tid

Onsdag uttalte Folkehelseinstituttets (FHI) direktør Camilla Stoltenberg at det kan være behov for tiltak mot coronasmitte i 18 måneder, fram til det kommer en eventuell vaksine.

Under torsdagens pressekonferanse presiserte avdelingsdirektør Line Vold i FHI at det ikke betyr at dagens inngripende tiltak vil fortsette i 18 måneder.

– Vi samarbeider nå for å se på hvordan vi kan gjenåpne Norge, og samtidig holde smitten nede, sier Vold.

Blant annet ser myndighetene på mulighetene for økt kapasitet i helsevesenet, økt smittesporing, og en digitalisert smittesporingsløsning via mobiltelefoner.

Oppfordrer ikke til total isolasjon



Helseminister Bent Høie oppfordrer helsetjenesten, pårørende, venner og naboer til de i risikogruppene til å opprettholde eller opprette kontakt.

– Du må ikke besøke noen i risikogruppa om du er forkjølet, har feber eller er tungpustet, sier Høie.

Han påpeker at mange personer i risikogruppen tror det vil gå bra, men understreker at det viktig å være forsiktig.

– Vi oppfordrer ikke til total isolasjon, men gir tydelige råd om hvordan de kan ferdes i samfunnet på måter som gir liten risiko.

Brå nedgang



Antall og andel som tester positivt på influensa har falt mer enn vanlig, og det kan være et tegn på at smitteverntiltakene også fungerer mot corona.

– Fordi influensa smitter på samme måte som coronavirus, kan influensaovervåking vise noe om hvor godt smittetiltak virker mot korona, sa Vold.

I uke 11 og 12 har både antallet og andelen som testet positivt for influensa falt markant. Selv om det er vanlig med en viss nedgang i denne perioden, var denne nedgangen større enn det som normalt blir registrert. Dette er til tross for at rekordmange er blitt testet for influensa på grunn av coronapandemien.

– Den brå nedgangen i andelen influensapositive tyder på at omfattende smitteverntiltak er effektive for å redusere influensasmitte, og muligens også effektive for å redusere covid-19-smitte. Det er gode nyheter, sier Vold.