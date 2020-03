Politiet sjekker hytter og naust som forebyggende tiltak

Når fritidseiendommer står tomme, er det også fare for at innbruddstyver vil utnytte situasjonen, men hittil har politiet ikke kommet over tyver eller andre som har forbrutt seg mot restriksjonene.

– Det er ikke primæroppgaven, og vi ønsker ikke å fremstå som et «hytte-politi». Først og fremst ønsker vi å forebygge, understreker politiets kommunikasjonssjef Arne Lutro overfor Bergensavisen.