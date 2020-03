Ni av ti holder seg unna familie og venner

For én uke siden svarte 68 prosent det samme, skriver NRK.

Tallene kommer fram i Opinion-undersøkelsen Norsk coronamonitor, som har kartlagt de sosiale konsekvensene av coronaviruset i landet siden 13. mars.

– Sakte, men sikkert har det gått opp for folk hvor alvorlig dette faktisk er, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Videre oppgir 85 prosent av de spurte at de har unngått å reise kollektivt, 74 prosent har avlyst eller utsatt ferieplaner, mens rundt halvparten sier at de har holdt seg hjemme fra jobb, selv om de ikke har vært syke.

Samtidig er flere er mer bekymret for andre enn for seg selv. 68 prosent svarer at de er bekymret for at noen i egen familie skal bli smittet, mens 39 prosent svarer at de selv er redde for å bli smittet av coronaviruset.

6.500 personer har deltatt i undersøkelsen.