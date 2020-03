Mann dømt til fem år og seks måneders fengsel for knivstikking

Den fornærmede er en mann i 20-årene. Han ble påført livstruende skader, men overlevde, skriver Bergensavisen.

I dommen kommer det fram at de to i flere år hadde vært naboer, og at det hadde vært flere krangler mellom dem. De hadde også hatt et seksuelt forhold.

38-åringen har forklart at knivstikket var et uhell, men det fastslår retten som usannsynlig.

I tillegg til fengselsstraffen er mannen dømt til å betale fornærmede til sammen 140.000 kroner i oppreisingserstatning.