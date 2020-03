Camilla Stoltenberg tror coronatiltakene vil vare i 18 måneder

– Det vi gjør nå, er å prøve å slå smitten ned så godt vi kan. Får man det til raskt, vil fortsatt en høy andel av befolkningen ikke være immune. Da er det høy risiko for at smitten blusser opp igjen hvis man slakker på tiltakene, sier Stoltenberg til NRK.

Hun tror coronaviruset vil være blant oss til en vaksine er utviklet.

– De mest optimistiske anslagene for en vaksine er ett og et halvt år. Det kan ta lengre tid, og det kan også tenkes at man ikke får vaksiner, sier hun.

Les også: Helsedirektoratet vil nedprioritere pasienter som kan vente på behandling



Sporing og smitte



For at myndighetene skal kunne gjenåpne Norge og samtidig holde smitten nede, vil det kreve en økning i kapasiteten for testing og smittesporing, ifølge Stoltenberg. Hun forteller at et arbeid er i gang med digital automatisert smittesporing via mobiltelefon, der det jobbes med lovhjemler, ettersom teknologien har betydelige personvernutfordringer.

De drastiske tiltakene for å stoppe coronaviruset ble tirsdag forlenget til 13. april. Det betyr at skolene og barnehagene blir stengt til over påske. Det samme gjelder de andre smittevern tiltakene som ble innført 12. mars.

Stoltenberg understreker at et nedstengt samfunn ikke kan fungere lenge.

– Vi må få på plass måter å håndtere smitten på som er mindre skadelig, billigere og mer effektiv mens vi venter på vaksiner. Da blir testing, digital overvåking, isolasjon og karantene virkemidlene som gjenstår, sier hun.

Forlenget tiltakene

Statsminister Erna Solberg (H) har omtalt tiltakene som de mest inngripende som har vært gjennomført i fredstid i Norge. Men uten tiltak kan helsevesenet bli overbelastet på kort tid, advarer hun.

Statsminister Erna Solberg orienterte om coronaviruset på en pressekonferanse tirsdag. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Derfor kan vi ikke gi opp. Kampen mot viruset må fortsette, sa Solberg.

På en pressekonferanse tirsdag sa Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) at økningen i antall nysmittede i Norge nå ser ut til å være stabil. Det kan være et tegn på at tiltakene har begynt å virke.

– Men det er for tidlig å være sikker, sa Høie.

– Vi kan ta det som en oppmuntring på veien, men vi kan ikke slippe opp. Vi må holde fast, og vi må holde ut, fortsatte han.

Ber folk holde avstand

Forlengelsen betyr at barnehager, skoler og universiteter vil fortsette å holde stengt fram til 13. april.

Det blir heller ikke gjort noen endringer i reglene for karantene og isolasjon. Det betyr at folk som har vært i utlandet, eller som har vært i nærkontakt med en person som er bekreftet smittet, skal holde seg i karantene i 14 dager. Personer som har påvist smitte, skal isoleres.

I tillegg oppfordres nordmenn til å ha hjemmekontor og unngå kollektivtransport i den grad det er mulig.

Samtidig skjerpes rådene om hvor stor avstand vi skal holde til hverandre.

I det offentlige rom bør man ifølge regjeringens nye råd holde minst én meters avstand til andre.

Når man er utendørs, bør man heller ikke være mer enn fem personer sammen i gruppe. Dette gjelder ikke folk som er i familie eller bor sammen.

Innendørs bør folk ha minst to meters avstand til hverandre. Heller ikke dette gjelder de som er i familie eller bor sammen.