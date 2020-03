Grått og kjølig helgevær over hele landet

Fredagen reddes av at det stort sett kommer luftmasser fra sørvest og sørger for mildværet. Noen steder, spesielt sør i Norge, vil også sola titte fram, men uten at det blir de varmeste temperaturene.

På Nordvestlandet og langs kysten av Trøndelag kan det fortsatt være ganske mye vind fra sørvest opp mot liten kuling. Her vil det også komme en del nedbør, da mest som regn.

Fra lørdag blir det imidlertid en dreining av været når vinden gradvis går over i nordavind og sørger for at temperaturen gradvis vil falle over hele landet.

Best i Sør-Norge

– Spesielt i Nord-Norge, Trøndelag og ned mot Møre og Romsdal vil det komme en del snøbyger og ekstra med vind lørdag, sier statsmeteorolog Pernille Borlander ved Vervarslinga i Nord-Norge til NTB.

På Sørlandet, Østlandet og sørlige deler av Vestlandet vil det fortsatt stort sett være oppholdsvær og ganske klart vær uten noe særlig med skyer.

– Det vil kjennes klart på temperaturen at det blir kjøligere fra fredag til lørdag, sier Borlander.

Søndagen i Sør-Norge vil ikke fortone seg vesentlig annerledes enn lørdagen. Det kommer fortsatt til å blåse kraftig vind fra nordvestlig retning. På Vestlandet vil det kunne komme en del nedbør som snø, men i sørlige deler stort sett som sludd.

På Sørlandet og på Østlandet vil søndagen by på kalde temperaturer og oppholdsvær med en del sol, men mer skyet enn på lørdag, ifølge prognosene.

Vind og snø i Nord-Norge

I Nord-Norge vil været i begynnelsen av perioden bestå av sørvestlig vind og noen varierende snø, men stort sett sludd. Utover fredagen kommer nordavinden.

– Da blir det snøbyger over hele linjen, så det er bare å ta fram snøskuffa, sier Borlander.

Kun i indre strøk av Finnmarksvidda vil det være områder som ikke kommer til å få så mye snø. Vinden vil komme opp i mellom stiv og sterk kuling fra nordvest.

– Det blir heller ingen store endringer i været lørdag og søndag, men vinden minker muligens i løpet av søndag, sier Borlander.

Fortsatt kjølig

Utover neste uke vil det bli noe mildere og roligere, men det kan se ut som om nordavinden kommer tilbake i slutten av uka, noe som igjen betyr kjøligere temperaturer og påfyll med snø både nord i landet og lenger sørpå.

Borlander understreker også at det fortsatt er veldig tørt mange steder på Østlandet og at farevarslet om skogbrannfare fortsatt vil stå så lenge det ikke kommer nedbør av betydning.

