Ankesaken mot Keshvari er utsatt

Keshvari ble i oktober dømt til sju måneders ubetinget fengsel for grovt bedrageri for juks med reiseregninger på Stortinget.

Påtalemyndighetens påstand var ett og et halvt års ubetinget fengsel. Saken ble derfor anket av statsadvokaten, som mener Keshvari bør straffes strengere fordi han er stortingsrepresentant.

Keshvari leverte 73 fiktive reiseregninger for totalt 450.000 kroner, skriver Aftenposten.

Ankesaken var satt til 30. mars, men Eidsivating lagmannsrett opplyser at den nå er avlyst på grunn av koronaepidemien. Det er ikke kjent når saken kan bli gjennomført.

«Vi vet bare at den er avlyst, og at dette medfører ytterligere belastninger for Keshvari som ikke får lov til å sone og bli ferdig med denne saken», skriver advokat Jon Christian Elden i en melding til avisa.