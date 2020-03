Den siste uka har 142.000 flere registrert seg som ledige, en økning på 95 prosent, ifølge tall fra Nav som ble lagt fram tirsdag.

Tallene er nesten ikke til å fatte, mener NHO-sjef Ole Erik Almlid.

– Jeg blir oppriktig talt lei meg når jeg ser disse tallene. Dette er bekmørkt, sier han.

– Uten sidestykke

Tirsdag 10. mars var 65.000 personer registrert som helt ledige, mot 291.000 i dag.

– Utviklingen på arbeidsmarkedet i Norge de siste to ukene er uten historisk sidestykke, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Hovedårsaken er en kraftig økning i antall permitteringer som følge av koronatiltakene regjeringen har innført.

Må tilbake til depresjonen

90 prosent av dem som har registrert seg som ledige i løpet av den siste uken, har oppgitt at de er permittert.

Ifølge Nav må vi tilbake til andre verdenskrig for å se lignende tall. Sjeføkonom Øystein Dørum i NHO mener imidlertid vi må gå enda lenger tilbake i tid.

Mens ledigheten var rundt 5 prosent under krigen, var den på mellom 10 og 11 prosent på begynnelsen av 1930-tallet, sa han til NTB i forrige uke.

Flere varsler oppsigelser

– Et land som Norge, kan ikke leve med stor arbeidsledighet. Det er opplagt feil økonomisk, men også sosialt og moralsk, mener Almlid.

NHO-sjefen understreker at mange av dem som nå er ledige, er permitterte og dermed skal tilbake i jobb etter hvert.

– Men vi sitter også på tall som viser at mange vurderer ytterligere permitteringer, og oppsigelser og nedbemanninger. Det blir verre før det blir bedre, sier han.

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen kaller situasjonen helsvart.

– Jeg har aldri sett lignende tilstander i norsk arbeidsliv. Dette er svært alvorlig, sier Gabrielsen.

Han er svært bekymret.

– Disse tallene bekrefter det vi hører fra våre tillitsvalgte og medlemmer. Jeg hadde aldri trodd at vi skulle oppleve noe så alvorlig, sier LO-lederen.

– Det må gjøres mer

Både Gabrielsen og Almlid mener at dette bare er starten.

Regjeringen må fortsette å sette inn massive og målrettede tiltak for å hjelpe norske arbeidstakere og bedrifter, slår Gabrielsen fast.

Fredag legger regjeringen fram ytterligere økonomiske tiltak.

– Men dette er akutt for mange. Det må gjøres mer nå enn man trodde for en uke siden, sier Almlid.

Ekstraordinær situasjon

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sier at det er en helt ekstraordinær situasjon på arbeidsmarkedet med en kombinasjon av koronatiltak her hjemme, verdensomspennende tiltak mot pandemien og en sterkt fallende oljepris.

– Regjeringen og et samlet politisk Norge har kommet med kraftfulle tiltak for både de som blir permittert og for norsk næringsliv. Regjeringen har varslet at det også kommer flere tiltak, sier han.

Han sier samtidig at regjeringen følger situasjonen nøye, og at alle skal vite at den grunnleggende sikkerheten i velferdssystemene våre er til stede.

– Pengene kommer, men noen av tiltakene vil ta tid. Nav jobber nå på høygir, de får mer midler, ansetter flere folk og jobber for å forenkle alt som kan forenkles akkurat nå.

Flest ledige i Oslo

Alle fylker har hatt en kraftig økning i antall helt ledige den siste uken.

Størst økning var det i Møre og Romsdal med 116 prosent. Minst var den i Vestland med 84 prosent.

Arbeidsledigheten er høyest i Oslo, med 12,7 prosent av arbeidsstyrken, mens det er lavest ledighet i Nordland, hvor 8,6 prosent av arbeidsstyrken er ledige.

Størst økning blant menn

Antall helt ledige har den siste uken økt mest blant menn. 80.000 menn er blitt ledige den siste uken, mot 62.000 kvinner. Andelen arbeidsledige er størst blant dem mellom 20 og 24 år, med 16,6 prosent.

Blant yrkesgrupper har økningen i arbeidsledighet vært størst innen butikk- og salgsarbeid. Ledigheten innen denne yrkesgruppen tilsvarer nå 19,4 prosent av arbeidsstyrken.