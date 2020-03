Helseselskap: 20.200 personer i Norge kan være smittet av coronaviruset

Firmaet PasientSky offentliggjorde tallene på NRK Dagsrevyen mandag kveld.

Tallene er basert på innrapportering fra 40 prosent av norske legekontor, der pasienter har hatt konsultasjon enten fysisk eller over telefon.

Pasientene det gjelder har fått diagnosen covid-19, som betyr at de mest sannsynlig har viruset. Helsedirektoratet har bedt om å få tallene fra PasientSky, men advarer om at man må tolke tallene varsomt.

– Det vil nødvendigvis være pasienter med mistenkt sykdom som ikke har det, sier divisjonsdirektør Johan Torgersen i Helsedirektoratet.

Torgersen sier tallene er viktige, for at de skal kunne følge med på hvordan coronaviruset påvirker fastlegetjenesten.

– Det er viktig å få med seg at viruset legger stort press på fastlegene, sier han.

Ny vurdering tirsdag



Over 60.000 personer har blitt testet for viruset i Norge så langt. Mandag steg antallet døde som følge av coronasmitte fra sju til ti. Tallet på innleggelser nærmer seg 200, og mandag var 38 pasienter innlagt på intensivavdeling.

Tirsdag offentliggjør regjeringen hvordan tiltakene skal videreføres i tiden fremover.

– Jeg vet at mange håper de strengeste tiltakene blir opphevet, sier Høie.

– De som håper og tror at denne våren skal bli slik den pleier, blir nok skuffet, sier han.

– En bekymring



Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) varsler strengere tiltak mot spredningen av viruset i Oslo. Han vil unngå at det varer i «mange, mange måneder».

– Vi må treffe tøffe tiltak for at dette ikke skal vare for lenge. Den korte smerten er bedre enn at dette skal dras ut i mange, mange måneder, og at vi stadig får flere smittede fordi vi ikke overholder reglene, sier Johansen til NRK.

Han sier ingenting om hvilke tiltak de vil innføre, men antyder at det fortsatt er for tett mellom folk.

– Litt for mange steder er det tett. Det er en bekymring. Vi må se på hvilke typer tiltak det er naturlig å møte det med, sier Johansen.