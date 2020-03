Far dømt til millionerstatning etter å ha filleristet baby

I oktober 2014 oppdaget leger ved barneklinikken ved Haukeland sykehus babyens hodeskade.

Faren, er nå dømt til to års ubetinget fengsel og 2,1 millioner kroner i erstatning, skriver Bergensavisen.

Faren mener han ikke ristet den da seks uker gamle babyen, men at det var et uhell ved stellebordet etter at han hadde vugget babyen litt hardt i armene.

– Han tar dommen tungt og den vil bli anket til Høyesterett, sier forsvareren, advokat Jannicke Keller-Fløystad, til BA.