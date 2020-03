Canada først til si at de dropper OL

Canada ble natt til mandag første land som sier de ikke sender OL-utøvere til neste sommer-OL om ikke de planlagte lekene i Tokyo 2020 utsettes med minst ett år. Rett etterpå uttalte Australia at det ikke blir praktisk gjennomførbart for dem å stille lag i Tokyo 2020.

Japans statsminister Shinzo Abe nevnte mandag for første gang muligheten for å utsette de olympiske sommerlekene som etter planen skal gjennomføres fra 24. juli til 8. august.

Oljeprisen falt

Etter at Senatet i USA ikke ble enig om en krisepakke i USA, falt oljeprisen på nytt da børsene i Asia åpnet mandag. Nordsjøoljen falt med 4,9 dollar fatet.

Prisen på nordsjøolje falt til 25 dollar fatet i morgentimene onsdag. For den amerikanske lettoljen falt prisen med 2,5 prosent til 22 dollar fatet.

Trump er opprørt over Kina

President Donald Trump sier han er litt opprørt over at Kina ikke informerte omverdenen på et tidligere tidspunkt om koronaviruset.

– De skulle ha fortalt oss om dette, sa Trump under en pressekonferanse i Det hvite hus søndag kveld.

Emiratene innstiller all flytrafikk

Myndighetene i Dubai kunngjorde mandag at all passasjertrafikk vil bli innstilt i to uker. Forbudet gjelder alle ankomster, men også passasjerer som bare kommer til Dubai i transitt.

Tiltaket blir gjort for å begrense antall koronasmittede og for å flate ut kurven for antall smittede, melder landets statlige nyhetsbyrå WAM. Beslutningen vil bli iverksatt i løpet av de neste 48 timene, melder byrået.

Harvey Weinstein er koronasmittet

Filmprodusenten Harvey Weinstein, som er dømt til 23 års fengsel for voldtekt og seksuelt overgrep, er koronasmittet, opplyser fengselet. Ifølge leder Michael Powers er 68 år gamle Weinstein nå plassert i isolasjon etter at han testet positivt for koronaviruset søndag morgen.

Weinstein var trolig smittet allerede da han ble fengslet sist onsdag.