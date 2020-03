Cruiseferge til kai sikret landstrøm

Båten ble ifølge Oslo Havn koblet til landstrøm på rekordtid torsdag for å redusere utslipp og støy mens trafikken er innstilt. Kaia den vanligvis bruker, er for tiden satt av til skipet Color Carrier, som fortsatt frakter varer mellom Norge og kontinentet. Også her brukes det landstrøm.

Oslo kommune roser Color Line og Oslo Havn for å ha jobbet fortløpende med å redusere ulempene ved å ha flere skip til kai enn vanlig.

– Vi forstår at det har vært en påkjenning for dem som bor i området, å ha støyen fra skipet så tett innpå seg, sier Victoria Marie Evensen, byråd for næring og eierskap.

Landstrømmen skal erstatte hjelpemotorene og sikre elektrisk oppvarming av kjelene om bord.

Color Line hadde 16. mars innstilt alle sine passasjerskip, med unntak for en av bilfergene som fraktet folk til sine hjemland.