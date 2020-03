Hjelpeorganisasjoner slipper innsamlingskrav

Det midlertidige tiltaket gjelder organisasjoner som får støtte gjennom Norads ordning for sivilt samfunn i utviklingsland. Posten er på to milliarder kroner, og i dag må organisasjonene stille med en egenandel på 10 prosent for å motta støtte.

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) påpeker at bistandsorganisasjonene er viktigere enn noensinne, men at de også er rammet av pandemien. Svekket kronekurs gjør at de får mindre igjen for hver krone, og smittevernhensyn gjør det vanskelig å drive innsamlingsarbeid i Norge.

Han oppfordrer imidlertid organisasjonene til å tenke kreativt.

– Jeg tror det norske folk er klare for å delta i den globale dugnaden mot koronapandemien, og jeg oppfordrer alle som har mulighet til å gi så det monner, sier Ulstein.

I tillegg vil Norad gjøre det lettere for organisasjonene å endre planer i lys av nye behov som oppstår under pandemien og utvide prosjektperioder, opplyser Utenriksdepartementet i en pressemelding.