Restauranteiere reagerer på forbud mot alkoholservering i Oslo

– Dette er veldig alvorlig for oss som er en seriøs aktør i bransjen. Jeg er kjempesur og rasende, og det er tøffe tider, sier Kjersti Gjesdal, som driver Villa Paradiso på Grünerløkka og Lilletorget, til TV 2.

Drøyt 50 serveringssteder med skjenkebevilling i hovedstaden har ikke fulgt smittevernreglene, ifølge Oslo kommune, som har gjort over 650 kontroller. Det førte til at kommunen valgte å nedlegge et forbud mot alkoholserving for samtlige serveringssteder fra klokka 20.30 lørdag kveld. Matservering er fremdeles tillatt.

Gjesdal sier hun synes det er dårlig gjort å kollektivt straffe alle sammen når det er så mange seriøse aktører i bransjen.

Det synes også Karl-Axel Bauer, Lorry-medeier.

– Vi har ikke hatt noen kontroller her på Lorry. Johansen (byrådsleder Raymond Johansen journ.anm.) må gjerne komme på kontroll hos oss. Å straffe alle stedene som følger reglene, er feil og uansvarlig, sier han til TV 2.

Så langt er det ingen andre kommuner i landet som har valgt å stenge kranene, skriver NRK.

Byrådsleder Roger Valhammer (Ap) i Bergen sier til kanalen at det er vurdert ytterligere restriksjoner også der, men at et forbud hittil ikke har vært aktuelt fordi politi og kommunens skjenkekontor har meldt tilbake at reglene i hovedsak blir fulgt.