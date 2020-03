Flere politikere klare til å jobbe i helsesektoren

– Hvis det begynner å røyne på, er jeg klar til å jobbe som lege igjen, sier Kjersti Toppe, stortingsrepresentant for Senterpartiet, til TV 2.

Toppe har blant annet vært kommunelege i Bergen og i Bremanger. Hun understreker at hun selvfølgelig vil overholde møteplikten i Stortinget, men sier at døgnet har 24 timer.

Helseutdannende som i dag ikke jobber i helsevesenet, er blitt bedt om å melde seg til tjeneste. Det er frykt for mangel på helsepersonell hvis et stort antall smittede blir lagt inn på sykehus.

Også andre politikere har vært inne på tanken om å bruke utdannelsen sin for å hjelpe, skriver TV 2. Blant andre Høyres Kristin Ørmen Johnsen, som er utdannet sykepleier, og Arbeiderpartiets Masud Gharahkhani, som er utdannet radiograf.

Ørmen Johansen understreker at hvis hun melder seg til tjeneste, må det skje i samråd med Stortingets presidentskap.

Fredag sendte presidentskapet et brev til stortingsrepresentantene med helsefaglig utdannelse om at de ifølge Grunnloven plikter å sørge for at Stortinget er beslutningsdyktig.