FHI: 1.926 bekreftet koronasmittede i Norge – 183 nye tilfeller siste døgn

Fakta om coronapandemien – over 200.000 smittede

coronaviruset sprer seg stadig, og onsdag kveld var det registrert over 215.519 smittetilfeller. Det omfatter over 8890. dødsfall og mer enn 84.300 friskmeldte fordelt på over 157 land og territorier.

Det er store mørketall, og disse er hardest rammet:

* Kina, unntatt Hongkong og Macau: 81.102 smittetilfeller, hvorav 3.241 døde og 69.718 friskmeldte.

* Italia: 35.713 smittet, 2.978 døde

* Iran: 17.361 smittet, 1.135 døde

* Spania: 13.910 smittet, 624 døde

* Frankrike: 9.134 smittet, 264 døde

* Tyskland: 11.973 smittet, 28 døde

* Sør-Korea: 8.413 smittet, 84 døde

* USA: 8.019 smittet, 124 døde

* I Norge er 1.423 smittet (6 døde), i Sverige 1.292 smittet (10 døde), i Danmark 1.057 smittet (4 døde), i Finland 359 smittet og på Island 250 smittet (1 død).

Kilde: worldometer, FHI, NTB