Samlet storting støtter krisestøtte til næringslivet på 100 milliarder kroner

– En enstemmig finanskomité støtter tiltakene som regjeringen la fram i statsråd fredag, opplyser saksordfører Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

Ordningen skal garantere for 90 prosent av lånesummen i nye lån til mindre bedrifter som har havnet i koronakrise. Bankene kan bruke garantien til lån på inntil 50 millioner kroner for hver bedrift, som må ha færre enn 250 arbeidstakere.

I tillegg gjenopprettes Statens obligasjonsfond, og det skytes inn 50 milliarder kroner som kan gi de større bedriftene tilgang til likviditet.

Det er beregnet en tapsavsetning på ordningene på 10 milliarder kroner, viste en oversikt regjeringen har lagt fram for Stortinget.

Fortsatt usikkerhet om moms

Finanskomiteen ber imidlertid regjeringen komme tilbake til spørsmålet om redusert moms neste uke, opplyser Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Et enstemmig storting sluttet sist mandag opp om at merverdiavgiften, eller momsen, for utsatte bransjer og bedrifter skulle kuttes fra 12 til 8 prosent, med tilbakevirkende kraft fra 1. januar.

Men i proposisjonen Finansdepartementet la fram fredag, hadde ikke momskuttet lenger tilbakevirkende, kraft men skulle gjelde fra 20. mars.

– Hvis regjeringen ikke ser det er mulig å ha lav momssats fra 1. januar, sier et samlet Storting at momssatsen skal reduseres ytterligere resten av året eller at det skal gis en kompensasjon til transport, reiseliv og kultur, sier Vedum.

Ikke utbyttenekt

Både Ap, SV og Rødt ønsket å stille krav om at bedrifter og banker skulle nektes å ta ut utbytte så lenge de gjør bruk av kriseordningene, men det fikk de ikke flertallet med seg på.

– De enorme ressursene som samfunnet nå setter i sving, må ikke ende i utbyttefest for aksjonærene, men komme vanlige folk og de som sliter til gode, sier Rødts Bjørnar Moxnes.

Men flertallet nøyer seg med å si at de forventer at bedriftene avstår fra å ta ut utbytte.

– Alle bedrifter er i en helt annen situasjon nå enn for bare en måned siden. Med alt som har skjedd går nå alle bedrifter gjennom sine planer, likviditet og helt sikkert planer om utbytte. Det viktigste nå er at vi hjelper bedriftene gjennom krisen, slik at folk har en arbeidsplass å gå til også etter pandemien har lagt seg, sier Høyres Svein Harberg.

Han ber nå om at tiltakene raskt kommer bedriftene til gode

– Vi gir nå bankene stor tillit og med den tilliten kommer det klare forventninger, sier han.

Faller utenfor

Lånegarantiordningen, som regjeringen varslet alt forrige søndag, har vært kritisert fordi den er rettet mot bedrifter som alt har lån i banken, og ikke når gründere og dem som ikke kan stille med sikkerhet i bygninger eller maskiner.

Gjelsvik viser til at regjeringen har varslet ytterligere tiltak rettet mot det kriserammede næringslivet neste uke.

Finanskomiteen behandlet også endringer i det vedtatte statsbudsjettet for 2020, for å ta høyde for kostnadene med tiltakene som skal støtte enkeltpersoner og næringsliv gjennom koronakrisen. Det innebærer at det oljekorrigerte underskuddet på budsjettet øker med hele 111 milliarder kroner.