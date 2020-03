Kommuner nekter å fjerne karantene

Nordnorske kommuner trosser justisminister Monica Mælands (H) anmodning om å droppe stengte kommunegrenser og karantene for folk som kommer sørfra.

Tromsø kommune var blant de første som iverksatte egne karanteneregler, og bare personer som utfører samfunnskritiske funksjoner har vært unntatt. Men Tromsø vil ikke etterkomme Mælands anmodning, melder NRK.

Hver femte amerikaner innendørs

Delstatene New Jersey, Connecticut og Illinois følger California og New York og beordrer sine innbyggere til å holde seg inne. Det utgjør en av fem amerikanere.

Det er avisa New York Times som fredag skriver at en femdel av den amerikanske befolkningen snart vil være pålagt å holde seg innendørs for å forebygge spredning av koronaviruset, mens Senatet i USA nærmer seg enighet om å bevilge en krisepakke verdt 1.000 milliarder dollar.

Amundsen: Ikke behov for kriselov

Tidligere justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) mener regjeringens nye kriselov ikke er nødvendig og mener den er høyst problematisk.

Amundsen var justisminister i Erna Solbergs regjering fram til 2018. Han sier til Klassekampen at han ikke vet hvilket standpunkt Frp kommer til å ha i Stortinget når den etter planen tas til første behandling lørdag, men sier den skremmer ham.

Trump skjelte ut reporter

Donald Trump kalte NBC News' utsendte en «fæl reporter» da han fredag spurte hva presidenten ville si til amerikanere som er redde for koronaviruset.

Under den daglige pressekonferansen i Det hvite hus fredag hadde Trump og regjeringens ekspert fått spørsmål om en velkjent malariamedisin kunne brukes i forbindelse med pandemien, og det ble gitt sprikende svar.

Bondi Beach stenger

Ikoniske Bondi Beach i Sydney i Australia er stengt etter at strandgjester ikke klarte å holde skikkelig avstand. Det var også altfor mange der.

Australias helseminister Greg Hunt raste mot tusenvis av strandgjester fredag. Han sa de utsatte hverandre for stor risiko, etter bilder som viste hvordan de beveget seg i mengder. Stranden stenges inntil videre.