Halvparten av alle NHO-bedrifter har permittert ansatte

For en uke siden viste NHOs medlemsundersøkelse at én av fire bedrifter vurderte å permittere ansatte som følge av koronakrisen. Nå har dobbelt så mange allerede gjort det, halvparten av NHOs medlemsbedrifter, og fortsatt oppgir nesten åtte av ti at de vurderer permitteringer utover det som er gjort i nær framtid, skriver Klassekampen.

Aftenposten , som også omtaler saken, skriver at tre av ti har likviditetsproblemer og mangler penger til å betale regninger som forfaller om kort tid.

Mangler ord

– Tallene fra forrige helg var forferdelige og sjokkerende. Hva skal jeg si nå, da? Vi må finne på nye ord, sier NHOs administrerende direktør Ole Erik Almlid til Klassekampen.

– Uansett hva man kaller dette – krakk, krise, unntakstilstand – det er umulig å ta for hardt i, sier Almlid til Aftenposten, som sier at vi må forberede oss på at det blir verre.

NHOs undersøkelse viser at alle bransjer er rammet. Hardest rammet er reiselivsnæringen, hvor ni av ti har permittert ansatte. I service og handelsbransjen har nær sju av ti permittert ansatte.

Kriselov kan bidra

Almlid peker på at en utfordring er å få systemene til å fungere. Varer som produseres i én kommune, må ofte transporteres til andre kommuner, og det kan bli vanskelig på grunn av ulik praksis i ulike deler av landet, skriver Klassekampen.

Han sier at det trengs nasjonale retningslinjer, slik at det er mulig at produksjon og distribusjon av varer går mest mulig sømløst. Derfor mener NHO at regjeringens kriselov kan være en god idé.

– Det kan gi økt forutsigbarhet. Det kan også være en fordel for mange kommuner som i dag ikke vet hvordan de skal håndtere dette, sier Almlid.