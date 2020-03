Tidligere justisminister mener det ikke er behov for koronaloven

Amundsen var justisminister i Erna Solbergs regjering fram til 2018. Han sier til Klassekampen at han ikke vet hvilket standpunkt Frp kommer til å ha i Stortinget når den etter planen tas til første behandling lørdag, men sier den skremmer ham.

– Å haste gjennom en lov som gir regjeringen veldig korte beslutningslinjer, er skummelt, sier Amundsen til avisen.

– Vi som sitter på Stortinget, er i beredskap til å behandle saker når det skulle være. Det er i situasjoner som disse at vi må verne om prinsippene i konstitusjonen vår, sier han videre.

Formålet med loven er å gi regjeringen vide fullmakter for å sikre at nye krisetiltak kan settes i verk raskt. Lovforslaget har nå vært ute på en minihøring blant juridiske ekspertmiljøer.

Den tidligere justisministeren mener at det ikke er behov for en slik lov. Han sier Stortinget stiller velvillig opp og gjør raske vedtak når det trengs.

– Helselovene i Norge gir regjeringen vide fullmakter, som vi har ferske eksempler på, sier han.

På spørsmål om det er viktige hensyn at regjeringen mener det kan bli nødvendig å omdisponere arbeidskraft, sette til side lokaldemokratiet eller å omdisponere eiendommer, svarer Amundsen at det er gode eksempler, men at vi må stå sammen og verne om Grunnloven.