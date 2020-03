Fagforbundet: Får varsler om at sykehjemsansatte med forkjølelsessymptomer må jobbe

– Vi har fått noen bekymrede meldinger fra flere fylker i landet om at det er veldig stor uro fordi noen av våre medlemmer blir bedt om å komme på jobb selv om de har symptomer på forkjølelse, sier leder Mette Nord i Fagforbundet til VG.

Nord sier at bekymringene kom under et telefonmøte med fylkeslagene fredag.

– Har du symptomer på forkjølelse, skal du holde deg hjemme til en dag etter symptomfrihet, har man gitt beskjed om fra nasjonalt hold. Det rimer lite med signaler som flere av våre medlemmer har varslet om, sier Nord.

Fagforbundets leder understreker at medlemmene i helse- og omsorgstjenestene jobber med folk som har nedsatt immunforsvar og allmennhelse, og da er det ekstra viktig å ikke bli smittet.

Nord mener det er urovekkende at sykehjemsansatte blir beordret på jobb med symptomer, mens vanlige folk blir bedt om å være hjemme. Hun ber myndighetene rydde opp i retningslinjene.

VG skriver at pressevakten i Helsedirektoratet henviser til direktoratets veileder og Helsenorge.no , hvor det står:

«Virksomhetsledelsen kan gjøre unntak fra karanteneplikten for personer som er stengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av funksjoner knyttet til liv og helse».