Artikkelen er først publisert av Dagsavisen.

Hundretusenvis av nordmenn sitter nå i karantene, isolat, har hjemmekontor eller må være hjemme med barna fordi skoler og barnehager er stengte. Mange er i en vanskelig situasjon.

Ekstra vanskelig er det kanskje for de eldre og folk med underliggende sykdommer, som gjør at coronaviruset kan være ekstra farlig for dem.

Egne åpningstider

Nå tar enkelte butikker grep, og lanserer egne åpningstider for eldre og andre i risikogruppa.

En av butikkene som gjør dette er Meny på CC vest i Oslo. Hver dag mellom klokka 08:00 og 09:00 er butikken forbeholdt disse gruppene. Det melder Akersposten.

Les også: Jobben hans hylles på sosiale medier: – Vi har ofte sittet med en følelse av at vi bare er i veien

– På morgenen er butikken nyvasket, og de andre butikkene åpner ikke før kl. 10, så det vil derfor ikke være noen andre kunder på senteret, sier Christer Thorne som er butikksjef på Meny CC Vest til Akersposten.

Flere eksempler

Flere medier rundt omkring i landet melder om butikker som tar samme grepet for at eldre og syke kan handle uten å være for redde for å bli smittet. Blant annet gjelder dette flere butikker i Salangen kommune i Troms, melder NRK.

I England har supermarkedkjeden Sainsbury's besluttet at alle deres butikker skal ha en slik time om morgenen reservert til eldre og syke.

LES OGSÅ: Dette er symptomene på corona

Kommunikasjonssjef i Coop, Harald Kristiansen, sier til TV 2 at det ikke er aktuelt for dem å gjennomføre en slik ordning i alle deres butikker.

– Jeg vet at noen butikker i kjeden vår har hatt en liknende ordning. Men enhver butikk som har dette må vurdere om det er en god ordning utifra eget kundegrunnlag, sier Kristiansen til tv-kanalen.