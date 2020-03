Likte ikke å bli stoppet - hostet på kontrolløren med vilje

Statens vegvesen har stengt deler av sin virksomhet, blant dette alle landets Trafikkstasjoner. Men kontrollørene deres er fortsatt ute i "felten" og gjør jobben sin:

– Om det skjer ulykker ute på vegnettet i dag, så betyr det en ekstra belastning for helsevesenet og andre samfunnskritiske funksjoner. Det er viktig for samfunnet at vi bidrar til å sikre at vi fortsatt har trygge kjøretøy ute på vegene, sier avdelingsdirektør for Utekontroll i Statens vegvesen, Kjetil Wigdel.

Unngå spredning

Han er i løpende kontakt med Norges Lastebileier-Forbund (NLF) om situasjonen, og opplever at bransjeorganisasjonen støtter beslutningen om å opprettholde kontrollaktiviteten.

– Vi følger selvsagt rådene fra helsemyndighetene for å unngå spredning av smitte. Håndhygiene, avstand til de vi kontrollerer, minimalt med reisevirksomhet og begrenset omgang med dokumenter er noen av tiltakene vi har innført, sier Wigdel, i en pressemelding.

Les også: Derfor har UP fortsatt kontroller ute i trafikken

Ble hostet på med overlegg

De aller fleste trafikanter har forståelse for at Statens vegvesen opprettholder sin kontrollaktivitet på tross av korona-viruset, men det har likevel vært tilfeller av misnøye og direkte ufin oppførsel.

– Det verste som har skjedd så langt er at en av våre kontrollører opplevde å bli hostet på med overlegg av en fører som ble underlagt kontroll. Dette aksepterer vi selvsagt ikke. Slike tilfeller vil vi anmelde til politiet, sier Wigdel.

Den ekstraordinære situasjonen rundt koronaviruset har også gjort at det har blitt innført dispensasjon fra noen av kjøre- og hviletidsreglene.

Les også: Nå skal Norges mest solgte få tøffere konkurranse

– Enkelte utnytter situasjonen

– Kort sagt ble disse unntakene innført for å sikre at landet ikke stopper opp. Tilbakemeldinger vi har fått fra sjåfører tyder imidlertid på at det er enkelte i transportbransjen som utnytter situasjonen. Vi har hørt fra sjåfører som føler de nærmest blir tvunget av bedriftsledere til å kjøre 13,5 timer, uavhengig av om det er nødvendig eller ikke. Her snakker vi om transport av stein, tømmer, betong og lignende. Det er ikke greit, sier Wigdel.

Han har tatt opp dette med NLF.

– Unntakene fra regelverket skal ikke utnyttes slik at det går ut over trafikksikkerheten og de ansatte. Jeg håper bransjen selv kan bidra til at dette blir fulgt opp i henhold til intensjonene. Ingen er tjent med en transportbransje som ikke oppfattes som seriøs og skikkelig, sier Wigdel.

Saken er opprinnelig publisert på Broom.no