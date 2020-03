Forsvaret gjennomfører sesjon per telefon

Det opplyser Forsvaret på sine nettsider om sesjonen.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) sier til NRK at sesjoner skal gjennomføres også i vår, men at det ikke er sikkert at det vil skje med oppmøte og fysiske tester.

I forrige uke opplyste Forsvaret at alle sesjoner foreløpig er avlyst fram til påske. Det samme gjelder opptak til kurs og teknisk utdanning.