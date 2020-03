Kommuner frykter kutt i framtidige budsjetter

– Vi forventer store ekstrautgifter og tapte inntekter i en tid da regjeringen fra før har varslet mindre penger til kommunene. Vi er helt avhengig av at staten kompenserer for tapene, sier Johansen til Klassekampen.

Torsdag la partiene på Stortinget fram del to av den økonomiske tiltakspakken. Der heter det at kommuner og fylkeskommuner skal kompenseres for urimelige virkninger av skattesvikt, inntektsbortfall og merutgifter i forbindelse med koronakrisen. Klassekampen skriver at det fortsatt er usikkerhet knyttet til størrelsen på slike kompensasjoner og hvor store utgiftene og tapene blir.

Johansen og områdedirektør Helge Eide i kommunesektorens organisasjon KS sier det begge er behov for å konkretisere hva kompensasjonen skal bestå av.

Eide mener byrådens frykt for kutt i kommunesektoren er velbegrunnet.

– Kommuner har et selvstendig ansvar for egen økonomi. Når inntektene svekkes, betyr det kutt. Det er veldig positivt at det er nå kommer signaler om kompensasjon, men det blir behov for å presisere hva dette betyr framover, slik at det kan få konsekvenser for planlegging av kommuneøkonomien, sier Eide til avisen.