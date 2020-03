Torsdag sist uke innførte Norge de kraftigste tiltakene mot en samfunnstrussel i fredstid. Stengte skoler og barnehager, omfattende karanteneregler og stenging av treningssentre, svømmehaller og frisørsalonger er noen av tiltakene.

Samme dag rapporterte Statens vegvesen om kraftig trafikknedgang inn og ut av de store byene. Trondheim fikk en trafikknedgang på 12 prosent, Bergen 9 prosent, Nord-Jæren 8 prosent og Oslo-området 7 prosent sammenlignet med samme torsdag i fjor.

Siden har trafikkmengden fortsatt å gå ned. Over 100.000 nordmenn er permittert fra jobbene sine. Flere sitter i karantene. Og nesten alle som kan, jobber hjemmefra.

– Fredag 13. mars viste tall fra Vegvesenets automatiske trafikktellinger en trafikknedgang på rundt 20 prosent i morgenrushet på veiene ut og inn til Oslo samt i selve hovedstaden, sammenliknet med de tre fredagene før. Det førte til at eksos- og svevestøvutslippene gikk ned med 12-13 prosent, sier forsker Henrik Grythe ved Norsk institutt for luftforsknings (NILU) avdeling for by og industri i en pressemelding.

På landsbasis har forskeren observert en trafikknedgang på nær 40 prosent. Færre biler på veiene betyr mindre oppvirvling av svevestøv, og mindre lokal luftforurensning.

Så lenge unntakstilstanden som følge av coronavirus-pandemien vedvarer, vil utendørs luftkvalitet være bedre enn normalt, både i norske byer og på verdensbasis.

– Spennende å se varig effekt

Samtidig som veitrafikken går ned, har antall kansellerte flyavganger økt kraftig. Langt færre flygninger enn normalt blir gjennomført på verdensbasis på grunn av den pågående pandemien.

Foreløpig går innenlands fergetrafikk som normalt, men flere utenlandsferger har kansellert sine avganger i flere uker fremover.

Henrik Grythe ved NILU har ved hjelp av ulike modeller regnet ut hva dette betyr for norske utslipp fra transportsektoren.

Han konkluderer med at utslippene fra veitrafikk, fly og ferger i Norge er redusert med mellom 20 og 40 prosent – per dag.

Forskeren tror utslippene vil synke ytterligere dersom den pågående corona-krisen vedvarer over lang tid.

– Hva den totale effekten blir, vet vi ikke før vi ser utslippsberegningene for hele 2020. Det blir også spennende å se om dette har hatt noen varig effekt på folks reisevaner.

– Utslippene kan være enda lavere

Ifølge Grythes beregninger har det på landsbasis vært en utslippsreduksjon på 43.000 tonn CO 2 fra veitrafikken mellom 13. og 19. mars.

Utslippsreduksjonen fra fly i samme periode, har han beregnet til å være 59.000 tonn CO 2 .

– Reduksjonen kommer av kansellerte flygninger, sier Grythe, – men CO 2 -utslippene kan faktisk være enda lavere enn beregningene viser. Modellen tar nemlig ikke høyde for at flyavgangene den siste tiden bare har hatt 40 prosent passasjerbelegg, mot 75 prosent normalt. Dermed er flyene lettere enn vanlig, og bruker mindre drivstoff per kilometer.

Også i Kina har klimagassutslippene gått ned som følge av coronaviruset. I en fire ukers-periode i januar og februar, ble landets utslipp redusert med en fjerdedel – tilsvarende 200 millioner tonn CO 2 , ifølge Centre for Research on Energy and Clean Air.

Samtidig ble luftforurensningen i landet redusert med 36 prosent.

Også i Italia har mengden luftforurensning blitt betydelig redusert.

