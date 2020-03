Ber folk oppbevare avfallet hjemme

– Vi ber folk, så langt det er mulig, om å oppbevare avfall som normalt skal leveres til gjenvinningsstasjoner, i egen bolig inntil forholdene normaliseres og det er bedre kapasitet for innlevering av avfall i den enkelte kommune, oppfordrer Miljødirektoratet.

Flere gjenvinningsstasjoner opplever stor pågang fra folk som kommer for å levere avfall. Ved flere stasjoner er det nå redusert åpningstid, og enkelte kommuner har varslet at de vil stenge muligheten for at privatpersoner kan levere inn avfall.

Direktoratet ber imidlertid kommunene opprettholde et minimumstilbud sånn at risikoen for forsøpling minimeres.

– Håndtering av avfall som kan gi problemer med lukt, skadedyr, smitteproblemer, brannrisiko eller annen risiko for helse og miljø, anses som en samfunnskritisk oppgave.

