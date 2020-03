– Hvis flere av oss er i stand til å ta vare på oss selv og dem rundt oss ved en hendelse, kan hjelpen settes inn der behovet er størst, uttalte fungerende DBS-sjef Per K. Brekke til NTB torsdag morgen 12. mars.

Budskapet til den norske befolkningen var å sørge for å ha «litt ekstra av det viktigste du trenger for å klare deg uten hjelp utenfra i minst tre dager.» Samtidig eksploderte nyhetsbildet og det ene mer alvorlige nyheten etter den andre understreket alvoret Norge sto overfor.

Samme dag, og de påfølgende dagene, ble dagligvarehandelen nedrent av kunder.

Hyller med viktige forbruksvarer ble tømt, og til slutt var det nesten ikke mulig å få tak i helt nødvendige artikler på grunn av hamstringen.

I tillegg ble det rapportert om grensehandel i Sverige langt over det som er normalt på denne tiden av året.

Startskudd til hamstring?



Om det var oppfordringen fra landets beredskapsmyndighet som utløste den voldsomme hamstringen blant norske forbrukere, er uvisst, men de som handlet inn ekstra matvarer for å klare seg i tre dager, gjorde akkurat det som DSB ba om.

Fungerende leder for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Per K. Brekke Foto: DSB

– Kan budskapet ha vært en trigger og et startskudd til hamstring?

– Det kan godt hende at mange har hatt våre råd i bakhodet når de den siste tiden har handlet langt mer enn de pleier, men jeg tror det først og fremst er den opplevde usikkerheten i situasjonen nå som trigger dette. Derfor er det viktig for meg å gjenta at hamstring ikke er nødvendig, og at det er usolidarisk, skriver DBS-sjefen Per K. Brekke i en epost til ABC Nyheter.

– Ikke tidligere sett at dette har ført til hamstring

Han viser til at DSBs egne undersøkelser viser at stadig flere har fått med seg rådene DSB gikk ut med høsten 2018.:

«Tenk igjennom hvilke farer og ulykker som kan ramme deg hjemme, og forbered deg best mulig. Hvis strømmen blir borte eller du blir isolert av været i flere dager, bør du være rustet til å klare deg selv noen dager.»

Slik beskytter du deg mot coronaviruset: * Vask hendene ofte og grundig. Bruk antibac dersom håndvask ikke er mulig. * Hold minst 1 meters avstand til personer med luftveissymptomer. * Sykdommen kan smitte på tre måter: – gjennom luft når en syk person nyser eller hoster (dråpesmitte) – ved direkte kontakt med syke – ved indirekte kontakt når viruset har blitt overført til inventar eller gjenstander * Verdens helseorganisasjon anslår at inkubasjonstiden er 5–6 dager, men den kan variere fra 0–14 dager. * Om man blir forkjølet: Hold god avstand til andre. Bruk papirlommetørkle eller albukroken når du hoster eller nyser. * Munnbind anbefales ikke for friske personer. * Vanlige symptomer på koronasmitte er hoste, feber, sår hals, brystsmerter og pustevansker. * Dersom man mistenker at man er smittet, bør man holde seg hjemme. Ring fastlegen eller nærmeste legevakt på telefon 116117.

– Egenberedskap har i stadig økende grad har blitt et diskusjonstema i de tusen hjem. Rett og slett en økende bevissthet. Vi har ikke tidligere sett at dette har ført til noe som ligner hamstring, understreker den fungerende DSB-lederen.

Noen timer etter at DSB kom med sin oppfordring kunngjorde statsminister Erna Solberg (H) svært drastiske coronatiltak hvor hele det norske samfunnet ble berørt av svært strenge restriksjoner.

– I denne perioden vil vi alle få en annerledes hverdag. De drastiske tiltakene vi nå iverksetter, gjør vi i håp om å stanse viruset, sa Solberg på pressekonferansen.

– Det er altså ingen grunn til å hamstre varer. Tvert imot

Statsminister Erna Solberg taler til nasjonen om coronautbruddet som lammer store deler av Norge. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Da hamstringen var på sitt mest intense sist helg var butikkene så fulle og køene foran kassaapparatene så lange at risikoen for smitte var trolig større enn ved normal handel og kundetilstrømning. Mange sto tett i tett og måtte vente lenge før det var deres tur til å bli ekspedert.

– Hva tenker dere etter å ha sett nordmenn nærmest gå amok i butikkene og hamstre?

– De siste ukene har både vi og butikkjedene vært veldig tydelige på at det ikke er noe i dagens situasjon som gjør at folk trenger å endre handlevanene sine. Butikkene fyller opp hyllene fortløpende. Det er altså ingen grunn til å hamstre varer. Tvert imot. En viktig del av den nasjonale dugnaden vi alle må bidra i nå, er å fortsette å handle som normalt. På den måten sikrer vi at det er varer til alle.

Avviser at DSBs budskap ble misforstått



– Men ble budskapet fra DSB misforstått da dere oppfordret til å til å ha litt ekstra av det viktigste folk trenger for å klare seg?

– Jeg mener rådene våre står seg godt. Det vi ønsker å oppnå er at flere er forberedt hvis vi kommer i en situasjon hvor mange mister strøm eller vann, og det blir vanskelig å få tak i nødvendige varer. Nå er vi ikke i en slik situasjon, og derfor er det ingen grunn til å hamstre. Her og nå dreier egenberedskap seg om å følge helsemyndighetenes råd og gjøre det man kan for å hindre smittespredning, påpeker han.

Fakta om coronapandemien – over 200.000 smittede coronaviruset sprer seg stadig, og onsdag kveld var det registrert over 215.519 smittetilfeller. Det omfatter over 8890. dødsfall og mer enn 84.300 friskmeldte fordelt på over 157 land og territorier. Det er store mørketall, og disse er hardest rammet: * Kina, unntatt Hongkong og Macau: 81.102 smittetilfeller, hvorav 3.241 døde og 69.718 friskmeldte. * Italia: 35.713 smittet, 2.978 døde * Iran: 17.361 smittet, 1.135 døde * Spania: 13.910 smittet, 624 døde * Frankrike: 9.134 smittet, 264 døde * Tyskland: 11.973 smittet, 28 døde * Sør-Korea: 8.413 smittet, 84 døde * USA: 8.019 smittet, 124 døde * I Norge er 1.423 smittet (6 døde), i Sverige 1.292 smittet (10 døde), i Danmark 1.057 smittet (4 døde), i Finland 359 smittet og på Island 250 smittet (1 død). Kilde: worldometer, FHI, NTB

– Hvordan bør handelen organiseres for å unngå lignende tilstander fremover?

– Helsemyndighetene ber oss holde god avstand til hverandre, og det må også butikkene sørge for at er mulig. I tillegg må hver enkelt av oss spille på lag slik at dette blir mulig.

– En situasjon vi ikke har hatt i Norge i moderne tid

Slik så det ut i flere dagligvarebutikker etter at corona-alarmen gikk i Norge. Foto: ABC Nyheter

– Hva vil DSB si til nordmenn som er usikre på hva de skal gjøre fremover med tanke på beredskap i forhold til coronasmitten?

– Jeg har stor forståelse på at en del kan kjenne på en frykt og usikkerhet knyttet til coronasituasjonen. Dette er en situasjon vi ikke har hatt i Norge i moderne tid. Min klare oppfordring er å følge myndighetenes råd og vedtak for å unngå smittespredning. I tillegg må vi vise solidaritet og ta vare på hverandre. Hold avstand, men hold sammen, oppfordrer Brekke.

– Ikke for å skremme den norske befolkningen

I DSBs informasjonsbrosjyre, som ble delt ut til alle norske husstander i desember 2018, ble alle nordmenn anbefalt å sikre de grunnleggende behovene som må dekkes de første tre døgnene av en krise, som varme, drikke, mat, legemidler, hygiene og informasjon. Brosjyren ble utgitt på bokmål, nynorsk, samisk og engelsk.

– Vi har sammen med 40 ulike myndigheter laget kunnskapsbaserte råd. Det er ikke for å skremme den norske befolkningen, men det er viktig at folk tar innover seg at de også har et ansvar selv, uttalte daværende DSB-direktør Cecilie Daae, som i januar tiltrådte som administrerende direktør i Helse Nord RHF.

Hun oppfordret samtidig familier til å snakke om ting som kan skje, slik at man kan vært mentalt forberedt og ha en «plan B» dersom en krise skulle oppstå.

(ABC Nyheter gjør oppmerksom på at svarene fra DSB ble gitt lørdag 14. mars.)