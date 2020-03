Forsvaret ikke spurt om å bistå med smittevernsutstyr

Det skriver Forsvarets forum.

I Norge er det behov for mer smittevernsutstyr, og helseforetakene må rasjonere. Men Forsvaret sitter på store lagre, ifølge sjef for Forsvarets sanitet, Jon Gerhard Reichelt.

– Vi har et nært samarbeid med det sivile på all logistikk, og vi bruker de samme kanalene for medikamenter og forbruksutstyr. De som har størst behov for det, vil bli prioritert. Vi blir ikke sittende på svære lagre hvis de sivile blir tomme, sier Reichelt.

Helse- og omsorgsdepartementet har så langt ikke kommentert om de har bedt Forsvaret om hjelp.