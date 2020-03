Kriseloven behandles i Stortinget

Stortinget møtes klokken 9 for å arbeide videre med regjeringens krisetiltak i forbindelse med koronaepidemien. Kriseloven er et grep som skal gjøre det enklere å sette i verk tiltak som anses som nødvendige i den ekstraordinære situasjonen landet står i.

Advokat Geir Lippestad er en av flere som mener loven ikke er rett medisin og snarere vil svekke rettssikkerheten, skriver TV 2.

Stoltenberg legger fram årsrapport for Nato

Generalsekretær Jens Stoltenberg i Nato presenterer sin årlige rapport om forsvarsalliansen for 2019.

På grunn av koronaviruset og situasjonen rundt smittefare vil det bli en virtuell pressekonferanse på Skype fra Brussel.

Prosedyrer mot voldtektstiltalt kulturprofil

Prosedyrer startet i Oslo tingrett mot en mann i 40-årene med bakgrunn fra kultur og medier. Han er tiltalt for ni voldtekter og for seksuell omgang med en person under 16 år.

Tiltalen omfatter flere voldtekter der mannen skal ha utført seksuelle handlinger med kvinner som enten sov eller var ute av stand til å motsette seg dette fordi de var beruset.

Kjell Aukrust 100-årsjubileum

Forfatteren og tegneren Kjell Aukrust ville fylt 100 år. Den norske forfatteren, tegneren, illustratøren, tegneserieskaperen og maleren er nok mest kjent for historiene om livet i Flåklypa.

Sykkelreparatør Reodor Felgen pryder et frimerke utgitt for anledningen, sammen med opphavsmannen.

Tarjei Vesaas’ Debutantpris for 2019

Årets vinner offentliggjøres for Tarjei Vesaas’ Debutantpris. Tildelingen skjer i et lukket arrangement og vil bli publisert på foreningens nettsider.

Prisutdelingen skulle opprinnelig ha funnet sted på Den norske Forfatterforenings årsmøte på Hotel Bristol i Oslo 22. mars, men årsmøtet er avlyst.