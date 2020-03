Forhandlinger om nye krisetiltak



Opposisjonspartiene og regjeringspartiene forhandlet natt til torsdag om en ny pakke med krisetiltak for å bøte på koronavirusets økonomiske skadevirkninger.

De fire opposisjonspartiene skal ha vært enige om en felles posisjon tidligere onsdag, men det var ved midnatt også uklart om denne enigheten ville holde. Like før halv to avsluttet partiene nattens forhandlinger, men det gjenstår fremdeles noen detaljer, fikk NTB opplyst.

To unge menn pågrepet for væpnet ran

En mann i 50-årene ble natt til torsdag utsatt for et væpnet ran i Møllergata i Oslo sentrum. To menn på 19 år, kjent for politiet fra før, ble pågrepet kort tid etter hendelsen. En av dem hadde en pistol og en kniv på seg.

– Det er en alvorlig sak, og det er bra at vi fikk pågrepet dem raskt. Det hjelper i oppklaringen av slike saker at det er lite folk i gatene for tiden, sier politiet i Oslo.

Trump utvider sin myndighet



USAs president Donald Trump sa onsdag at han innfører unntakslover som gir ham utvidet myndighet over privat sektor.

Loven han baserer seg på, er en sjeldent brukt lov fra Koreakrigen som gir presidenten myndighet til å tvinge privat sektor til å lage produkter som trengs for den nasjonale sikkerheten.

To kongressmedlemmer testet positivt

Republikaneren Mario Diaz-Balart og demokraten Ben McAdams er de første medlemmene av Representantenes hus som tester positivt på koronaviruset.

Diaz-Balart, som er valgt inn fra Miami, opplyser at han er i karantene og arbeider hjemmefra etter at han fikk beskjed om testresultatet onsdag etter at han fikk feber og hodepine. Også ordføreren i Miami, Francis Suárez, har testet positivt.

ESB kunngjør hjelpepakke

Den europeiske sentralbanken kunngjorde sent onsdag en hjelpepakke på 750 milliarder euro for å berolige markedet. Banken vil foreta støtteoppkjøp av verdipapirer utstedt både av private og offentlige bedrifter og institusjoner.

Formålet er å roe ned investorer som er stadig mer nervøse for koronapandemien som herjer Europa og konsekvensene for økonomien av epidemien.

Tokyo-børsen åpnet med oppgang etter ny krisepakke

Tokyo-børsen åpnet over 2 prosent opp torsdag etter at Den europeiske sentralbanken kunngjorde en stor hjelpepakke. Også olje økte kraftig.

Nikkei-indeksen steg 2,42 prosent under den første handelen, mens den bredere Topix-indeksen var opp 2,45 prosent.