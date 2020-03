Flere smittede politikere var på samme Civita-samling

Det skriver Dagens Næringsliv.

Stortingsrepresentantene Åshild Bruun-Gundersen og Roy Steffensen, begge fra Frp, var til stede på samlingen. Bruun-Gundersen har fått påvist smitte, mens Steffensen nå venter på prøvesvar.

Stortingsrepresentant Mathilde Tybring-Gjedde fra Høyre sier til DN at hun ikke har fått symptomer, men at hun har pålagt seg selv karantene for å være sikker.

Også statsminister Erna Solbergs (H) nære rådgiver, statssekretær Rune Alstadsæter (H), deltok på samlingen, som fant sted tirsdag i forrige uke. Han fikk påvist smitte en uke senere.

Ifølge VG var rundt 50 mennesker til stede på samlingen, som var arrangert av Civita-leder Kristin Clemet. Clemet har selv hatt symptomer i etterkant, noe som har ført til at også hun har testet seg.

– Jeg har hatt noen symptomer og har vært hjemme siden onsdag, sier Clemet til TV 2.

KrFs generalsekretær Geir Morten Nilsen, som også var til stede, er usikker på om han er smittet og følger helsen tett, skriver kanalen.