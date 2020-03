Abelprisen kunngjøres på nett

Preses i Det Norske Videnskaps-Akademi, Hans Petter Graver, kunngjør navnet på Abelprisvinneren 2020 direkte på nettsiden til akademiet klokka 12. Abelkomiteéns leder, Hans Munthe-Kaas, vil deretter begrunne tildelingen.

Den internasjonal prisen tildeles for fremragende vitenskapelig arbeid i matematikk og skal bidra til å heve matematikkfagets status i samfunnet og stimulere barn og unge til å bli interessert i matematikk.

EUs transportministre har videomøte

Ministrene skal snakke om utfordringer knyttet til virusepidemien. EU oppfordrer medlemsstatene til å gjøre alt de kan for de mest berørte sektorene som reiseliv, transport og varehandelen.

EU må på sin side være fleksible med tanke på unionens regler om statsstøtte, slik at det blir rom for nasjonale tiltak for hjelpe bedrifter og næringer.

Regjeringsmøte i Frankrike

Den franske regjeringen har møte, blant annet for å utarbeide et lovforslag som innebærer en formell utsettelse av andre runde av lokalvalget i landet.

Frankrike innførte strenge restriksjoner på å bevege seg utendørs tidligere i uka, og avlyste samtidig andre runde av lokalvalget.

Sentralbanksjefen holder pressekonferanse i USA

USAs sentralbanksjef Jerome Powell holder pressekonferanse onsdag. Det skjer i kjølvannet av en hektisk uke, der den amerikanske sentralbanken søndag overraskende kuttet styringsrenta til bankene med et helt prosentpoeng til mellom 0 og 0,25 prosent i et forsøk på å beskytte amerikansk økonomi mot følgene av korona-pandemien.

Likevel stupte New York-børsene mandag, den industritunge Dow Jones-indeksen med 12,9 prosent, den største nedgangen på en dag siden 1987.