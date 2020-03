Joe Biden vinner alle tirsdagens primærvalg

Tidligere visepresident Joe Biden har vunnet alle tirsdagens tre primærvalg og øker ledelsen over Bernie Sanders så mye at det blir omtrent umulig for Sanders å ta ham igjen før Demokratenes landsmøte i juli.

Da nesten alle stemmene var talt opp, hadde Biden 61 prosent mot Sanders' 22 prosent i Florida, og 59 mot 36 i Illinois. Etter at 56 prosent av stemmene var talt opp i Arizona hadde Biden 42 prosent og Sanders 30 prosent.

Svein Arne Hansen innlagt etter hjerneslag

Den europeiske friidrettspresidenten Svein Arne Hansen fikk søndag kveld et alvorlig hjerneslag.

Den tidligere norske friidrettspresidenten blir nå tatt hånd om på intensivenheten ved det lokale sykehuset, opplyser generaldirektør for Det europeiske friidrettsforbundet (EA) Christian Milz i en pressemelding tirsdag kveld.

Spania ber om hjelp fra Kina

Spania ber Kina om hjelp med medisinsk utstyr til å bekjempe koronaviruset. Statsminister Pedro Sánchez sa tirsdag at han ba om hjelpen for en uke siden, og at han snakket med president Xi Jinping om saken tirsdag.

En talsmann for Kinas ambassade i Madrid sier at landet allerede er i gang med å pakke en last med tester, ansiktsmasker og beskyttelsesbriller til Spania. De vurderer også å sende leger.

Frykter arbeidsløshet på 20 prosent i USA

USAs finansminister Stephen Mnuchin frykter en arbeidsledighet på 20 prosent om ikke tiltak iverksettes for å berge økonomien under koronakrisen.

Mnuchin var i et lukket møte med republikanske senatorer tirsdag. Han gjorde det klart at det ikke er snakk om en klar prognose, men heller en advarsel om risikoen for USA om det ikke handles konkret.

Thomas Wærner leder i Iditarod

Den norske hundekjøreren Thomas Wærner har et solid grep om seieren i verdens tøffeste hundeløp Iditarod. Nå er han snart på oppløpssiden.

Ved 14.30-tiden norsk tid tirsdag, ankom 47-åringen fra Torpa sjekkpunktet White Mountain for en åtte timers hvil før han bega seg på vei til det siste sjekkpunktet Safety. Det gjensto drøyt 120 kilometer, og Wærner hadde en ledelse på godt over fem timer og 14 minutter til nærmeste utfordrer.

Alle mexicanere kan bli avvist ved grensa til USA

Trump-administrasjonen vurderer en plan å avvise alle som kommer ulovlig over grensa fra Mexico på grunn av koronaviruset.

Forslaget minner om uttalelsene til president Donald Trump i 2018 om at alle som krysset grensa ulovlig, ville bli nektet asyl. Det forslaget er avvist av domstolene.

Bare ett nytt tilfelle av lokal virussmitte i Kina

For annen dag på rad ble det onsdag kun registrert ett nytt tilfelle i Wuhan, den kinesiske byen der det nye koronaviruset oppsto, og som fortsatt er avstengt fra omverdenen.

Derimot var det tolv nye tilfeller der den smittede har fått smitten i utlandet, noe som øker frykten for en ny virusbølge, denne gangen importert. Kina registrerte elleve nye dødsfall fra koronaviruset siste døgn.