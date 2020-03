Mann død etter slåssing i Fredrikstad – én person siktet

Innsatsleder Arild Skarø opplyser til Fredriksstad Blad at dødsfallet etterforskes som et drap.

En mann var livløs da politiet og ambulanse ankom stedet. Han ble senere erklært død, og en mann i 40-årene er nå siktet.

– Vi fikk melding fra noen som observerte at det var slåssing ved eller på en adresse. Vi er usikre på om dette har foregått ute eller innendørs. Meldingen gikk ut på at en person var blitt holdt rundt halsen, og politiet varslet derfor AMK som rykket ut kort tid etter at vi fikk meldingen, sier operasjonsleder Gisle Sveen i Øst politidistrikt til avisen.

Det er ikke kjent hvilken relasjon den siktede og den avdøde har.

Hendelsen fant sted på en boligadresse på Lisleby, som ligger nordøst for Fredrikstad sentrum.