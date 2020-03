Solberg: Planene for neste års budsjett er lagt vekk

– De makroøkonomiske utsiktene har forandret seg betydelig i løpet av kort tid. Konferansen brukes også til å diskutere den nåværende situasjonen, sa Solberg (H) under en pressekonferanse mandag.

Hun varsler en ekstra budsjettrunde for 2021 før sommeren.

Solberg sa videre at den nåværende krisen er større enn både oljekrisen og finanskrisen.

– Oljekrisen var krevende for deler av landet og ga ringvirkninger flere steder. Finanskrisen var krevende særlig for bankene. Men ringvirkningen i økonomien var mindre enn det vi kan se nå, sa hun.

Coronakrisen kommer også til å ha betydning for budsjettet i 2021.

– Vi vil ha en litt annen utvikling i 2021, blant annet med noe høyere ledighet. Men vi har mange gode bedrifter i bunn og mange sterke ryggrader som vi skal klare å komme gjennom denne krisen med.

Med på pressekonferansen var også finansminister Jan Tore Sanner (H), næringsminister Iselin Nybø (V) og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Sanner åpner for økt oljepengebruk

Finansminister Jan Tore Sanner (H) åpner for å bruke mer penger enn handlingsregelen i utgangspunktet tillater for å håndtere koronakrisen.

– Poenget med handlingsregelen er at vi skal kunne bruke litt mer når det er behov for det, og så må vi holde igjen i gode tider, sa finansministeren under en pressekonferanse i forbindelse med regjeringens budsjettkonferanse på Hurdalssjøen mandag kveld.

Han viser til gode resultater som følge av økt oljepengebruk da oljeprisen falt i 2014.

– Nå når vi ser at mange permitteres, at bedrifter kan gå konkurs, så er det rom for å bruke noe mer, men da må vi huske på det i gode tider, at da må vi også holde igjen, sa Sanner.

Handlingsregelen begrenser den årlige bruken av oljepenger til 3 prosent av oljefondets verdi.

Verken stortingspolitikerne eller regjeringen hadde mandag noe anslag på kostnadene for krisepakken til norske arbeidstakere og bedrifter.

Allerede før pakken ble vesentlig jekket opp i Stortinget, var kostnadene anslått til 6,5 milliarder kroner. Søndag kom dessuten regjeringen med to garanti- og låneordninger for totalt 100 milliarder kroner for norske bedrifter.