Mæland vil ansette 300 til 400 ekstra politifolk

Det er nødvendig fordi mange er syke eller sitter i karantene, samtidig som samfunnet er avhengig av at det gjøres en ekstra innsats, redegjorde hun for på en digital pressekonferanse mandag ettermiddag.

– Vi befinner oss nå i en situasjon som stiller samfunnet på ekstraordinære prøver. Det gjelder også politiet. Flere ansatte i politiet er nå i karantene, samtidig som etaten må håndtere svært viktige oppgaver, sier Mæland.

Hun ga derfor politidirektøren beskjed om å starte arbeidet med å ansette ferdigutdannede politifolk. De vil bli ansatt i en periode på seks måneder, med mulighet til å utvide dette til tolv måneder ved behov. Det vil også kunne bli ansatt flere dersom denne runden ikke er nok.

Ber kommunene ikke være for strenge med grensekryssing



De siste dagene har mange kommuner satt i verk ekstra tiltak for å bekjempe smittespredning av koronaviruset. Noen har tatt til orde for å stenge innreise for ulike grupper.

Mæland understreker at det er veldig bra at kommunene tar ansvar.

– Samtidig er det viktig at de tar høyde for at folk må bevege seg over kommunegrensen for å få gjort jobben sin, sa hun, og viste til personer med samfunnskritiske oppgaver innen kraftforsyning, maritim sektor eller norsk sokkel.

– Det er viktig at kommunenes tiltak som restriksjoner på innreise, ikke bidrar til å forhindre dette, sa Mæland på en digital pressekonferanse mandag.