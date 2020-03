Stortinget vedtar krisepakke

Stortinget behandler regjeringens krisepakke i forbindelse med koronautbruddet. Natt til mandag har regjeringen og opposisjonen forhandlet om detaljene i krisepakken.

Ifølge Dagbladet er det enighet om at selvstendig næringsdrivende skal omfattes av regjeringens krisepakke. Fra før av er det flertall for å sikre alle permitterte full lønn de første 15 dagene, noe regjeringspartiene vil slutte seg til, ifølge rapportene.

Strengere grensekontroll

Fra klokken 8 mandag stoppes passasjertrafikken ved alle flyplasser og havner i Norge, og det blir utstrakt kontroll langs grensene.

Flyplassene blir ikke helt stengt, og Avinor sier innenrikstrafikken går som normalt. Alle nordmenn som er ute, skal få komme hjem. Det er også unntak for EØS-borgere og deres familiemedlemmer som bor i Norge.

Pressekonferanse for barn

Statsminister Erna Solberg (H), barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) og kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) svarer på spørsmål fra barn fra klokken 10.30.

Pressekonferansen arrangeres i samarbeid med NRK Supernytt og Aftenposten Junior. Den er ikke åpen for voksen-journalister, men sendes direkte på regjeringens nettside.

Ekstraordinært G7-toppmøte

Frankrikes president Emmanuel Macron kaller inn til en ekstraordinær videokonferanse med lederne i G7-landene om koronapandemien.

Macron har foreslått økt grensekontroll innad i EU. Håpet er at G7-toppene kan koordinere tiltak for å motvirke virusets konsekvenser for helse, økonomi, finans og forskning.

Dom for knivmassakre i Japan

En mann som er tiltalt for å ha knivdrept 19 handikappede i et angrep mot en institusjon i 2016, får sin dom i Japan.

Hvis han blir dømt for drapene mandag, venter dødsstraff. Mannen har sagt at han ikke fortjener dødsstraff, og at han ønsket å utradere alle funksjonshemmede.